Een fijnere wijk met Buurt Bestuurt

Met Buurt Bestuurt werken buurtbewoners van de wijk Nieuwstad samen met professionals aan de oplossing van een top drie van problemen in hun wijk. Hierbij gaat het vooral over het vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Het project heet Buurt Bestuurt.

CULEMBORG - De gemeente Culemborg wil inwoners kansen bieden èn ondersteunen wanneer zij zelf een bijdrage willen leveren aan hun stad. Verantwoordelijk wethouder Van Oorschot: "Culemborg heeft een drietal wijken die om meer aandacht en hulp vragen bij het oplossen van problemen. Nieuwstad is zo'n aanpakwijk." Met Buurt Bestuurt krijgen bewoners de kans invloed uit te oefenen op de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in hun wijk. Van Oorschot: "Het belangrijkste ingrediënt voor succes bij dergelijke projecten zijn de inwoners. Het is hun wijk en zij weten als geen ander problemen en oplossingen te benoemen". En dat blijkt tijdens de tweede bijeenkomst van Buurt Bestuurt die onlangs werd gehouden.

Bij het overleg zijn circa 15 inwoners van Nieuwstad, wijkagent Gerrit Langerak, Jaouad Aamri en Bianca Tofohr van ElkWelzijn, Kleurrijk Wonen en Hellen Terlien, wijkmanager, aanwezig. Terlien: "Dit project is een proef, maar we willen dat het slaagt."

Er zijn soesjes om het voorlopige succes van het gratis parkeren op de Mariahof te vieren. Langerak: "Eerst kon ik de bezette plekken op de parkeerplaats tellen, nu de lege." Toch weten nog veel mensen niet dat er gratis geparkeerd kan worden. De bewoners blijken inventief. Om mensen te informeren over het gratis parkeren hebben ze zelf flyers gemaakt en verspreid.

Naast dit succes, waar de bewoners blij mee zijn, zijn er ook punten van zorg en frustratie. Dit betreft met name zwerfafval, overlast door jongeren en het dealen, wat onder de jonge kinderen niet onopgemerkt blijft en daarmee, ook voor de toekomst, risico meebrengt. Soms lopen de gemoederen op. "Ik wil rustig kunnen slapen en zeker in de zomer met mijn ramen open. Er is vaak tot diep in de nacht herrie en dan moeten mijn ramen dicht", uit een bewoner zijn ongenoegen. Tijdens de bijeenkomst wordt iedereen gehoord. Buurtbewoners dragen zelf ideeën en mogelijke oplossingen aan. Karen Schuuring, buurtbewoner, pleit voor een positieve insteek. "Laten we met elkaar activiteiten organiseren, ook op de parkeerplaats. Samen zoeken naar meer verbinding, ook met de jongeren." Spontaan ontstaat een 'groen groep' die de mogelijkheden voor meer groen gaat onderzoeken. Contact onderhouden ze via de app. Er zijn al verschillende app-groepen. Binnenkort wordt een volgend Buurt Bestuurt gepland.