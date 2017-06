Simone de Boer wordt nieuw PvdB-raadslid

Nog vol verdriet, maar ook met trots heeft het bestuur en de fractie van Partij van de Burgers Simone de Boer verkozen als nieuw raadslid voor de Partij van de Burgers.

TIEL - Simone de Boer, de nummer 7 op de kandidatenlijst 2014, neemt de raadszetel van haar man over die 28 mei plotseling overleed. Simone, echtgenote van Pieter van den Burg is werkzaam als Procurement/Supply Chain Administrator, heeft een bed & breakfast in Tiel en is al vanaf de oprichting van de PvdB bestuurslid en actief als raadscommissielid Bestuur. "Ik ben dankbaar dat Roemer Daalderop en Toos Vosselman, die hoger op de kieslijst staan, mij de ruimte hebben gegeven om de raadszetel in te nemen. Zo kan ik actief en met verve invulling geven aan het gedachtegoed van Pieter. Dat voelt heel goed." Tijdens de raadsvergadering van 21 juni a.s. wordt Simone beëdigd.



Vier zetels

De PvdB bemand vier van de 27 zetels in de Tielse Gemeenteraad. Diana Dekker, Carla Kreuk en Frank Groen jr zijn sinds 2014 actief als raadslid.