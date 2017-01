Tevreden terugblik door de gemeente Neerijnen

HELLOUW - De gemeente Neerijnen hield zijn traditionele nieuwjaarsreceptie dit jaar in Hellouw. In zijn toespraak blikte burgemeester De Vries tevreden terug op het afgelopen jaar. Het komende jaar worden er belangrijke stappen gezet richting een fusie met Geldermalsen en Lingewaal. De burgemeester benadrukte dat het behoud van de eigenheid van de dorpen een belangrijk thema is bij de fusie, Tijdens de bijeenkomst kreeg Corry van Wijk uit Waardenburg de vrijwilligersprijs 2016 uitgereikt. Dorpsbelangvereniging Hellouw kreeg de prijs in de categorie organisaties/verenigingen. Joop Akkermans uit Varik kreeg de 'gouden grijper' voor het wekelijks opruimen van zwerfafval in de uiterwaarden. Voorzitter Bert Vos deed een oproep aan verenigingen en bedrijven om als team mee te doen aan de Samenloop voor Hoop in Neerijnen op 9 en 10 juni. Vos reageerde spontaan op het verzoek van de burgemeester om in mei het bevrijdingsvuur lopend van Wageningen naar Neerijnen te brengen. Als tegenprestatie moet de burgemeester mee doen aan de Samenloop voor Hoop.