Nieuwjaarsreceptie Culemborg: 'Durf te dromen en toon lef'

CULEMBORG - Voor de tweede maal organiseerden de gemeente en de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB), ditmaal ondersteund door het Ondernemersfonds Culemborg, een nieuwjaarbijeenkomst voor ondernemers, maatschappelijke en culturele instellingen, onderwijs, verenigingen en inwoners van Culemborg.

Burgemeester (wnd) Kees Jan de Vet opende de avond met een toespraak waarin hij terugblikte op 2016 en waarin hij vooral liet blijken als waarnemend burgemeester trots te zijn op de dynamiek in Culemborg en de betrokkenheid van de inwoners bij de stad.

Theater de Blauwe Schuur met Ton van Kempen en Nicoline van de Beek gaf een theatervoorstelling waarin ze de stand van zaken in Culemborg in 2020 presenteerden. Zij gaven een verrassend perspectief met de boodschap van 'durf te dromen en toon lef'.

KCB-voorzitter, Rosita Setz, gaf aan dat wat de KCB betreft er in 2017 op vele punten stappen gemaakt gaan worden. "De ondernemersvisie, binnenstadsvisie, de cultuurvisie gaat ons een mooie stadsvisie opleveren. Een stad met een enorme diversiteit en veerkracht. Ons klaarmaken voor de toekomst, wat betekent: Culemborg the place to be, maar vooral ook the place to meet. Laten we er samen onze schouders onder zetten".

Tot slot sprak de kinderburgemeester Ouiam el Ouasdad. Zij is blij met de keuze van de gemeente voor een kinderburgemeester en een kinderraad en wil het komende jaar iets doen aan pesten en het milieu.