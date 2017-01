De Vries: 'Het is tijd voor het echte gesprek'

GELDERMALSEN - De gemeente Geldermalsen wil dit jaar het gesprek aangaan met de inwoners over de toekomst van de eventueel nieuw te vormen gemeente en de leefbaarheid van de dorpen. Dat werd duidelijk op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari in het dorpshuis van Rhenoy.

Tientallen verenigingen waren aanwezig, gesteund door duizenden uitgebrachte stemmen voor de leefbaarheidsinitiatieven die waren ingediend. Deze komen in aanmerking voor vijf keer 10.000 euro, die door de gemeente beschikbaar is gesteld. Des te triester is het om aan het begin van de toespraak van de burgemeester te horen dat de jeugd op oudejaarsnacht aan zo'n 21.000 euro schade aangebracht op het Dorpsplein in Beesd.

Het gemeentebestuur van Geldermalsen verlaat het 'glazen huis', om met de inwoners in gesprek te gaan. De Vries: "We komen naar de mensen toe. Daar zijn we vanavond mee begonnen. Het lijkt dat de hele wereld om ons heen ontevreden is. Deels gevoed door angst en de tragedies in de wereld die steeds dichterbij lijken te komen. Wantrouwen ten opzichte van de overheid lijkt toe te nemen. Men lijkt geen tijd meer vrij te willen maken voor het echte inhoudelijke gesprek. Het enkel geven van meningen dreigt hedendaagse cultuur te worden. Voor de verkiezingen zijn er 82 partijen. Allemaal weten ze welke kant het met ons land op zou moeten. Maar elke oplossing voor een probleem, begint mijns inziens bij het luisteren naar de ander." De Vries roept alle inwoners op vooral deel te nemen aan de discussie rondom de fusie en benadrukt dat de mening van de inwoners telt.

De gemeente kende alle kleinere aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven al toe. De Vries liet weten dat de vijf keer 10.000 euro gaat naar de Voetbalvereniging Beesd, de voetbalvereniging Tricht, Festivate dance-event, Ons Eigen Gebouw Buurmalsen en de Basisschool De Bloeiende Betuwe in Rhenoy.