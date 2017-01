Buren: 'Samen op zoek naar visie voor toekomst'

BUREN - Ondernemers en inwoners kwamen maandag 9 januari naar de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren om met elkaar het glas te heffen op 2017. In de toespraak stond burgemeester De Boer stil bij de ontwikkelingen rond de fruitteelt. "Buren is tweede fruitgemeente van Nederland. Ik roep de agri-ondernemers, politici, ambtenaren en inwoners op gezamenlijk op zoek te gaan naar een heldere visie voor de toekomst." Ook verleden komt aan bod: "2020 komt in het teken te staan van 625 jaar stadsrecht Buren. We gaan daar op het gebied van muziek, kunst cultuur, historie, recreatie, sport, onderwijs en economie een jaar lang feest van maken." Om weer in het heden te komen: "Ik wil mijn oprechte waardering uitspreken voor het werk van de wijkagent. Deze moet acteren op de randen van onze maatschappij. Ik ben trots op onze wijkagenten en blijf deze ondersteunen." Na de toespraak werden mensen in het zonnetje gezet. Zoals Christian Gerritse uit Kerk Avezaath die goud won tijdens de EK voor beroepen. En Richard Hommerson en vriendin Hanka en André en Camilo van Drumpt die mensen redden na een binnenbrand en een auto te water. De Vrijwilligersprijzen gingen naar Tiny Beyer-van den Anker uit Maurik (500 euro), Ditsie van Beusichem-van Ossenbruggen uit Ommeren (300 euro) en Greet van der Veld van Scherpenzeel uit Beusichem (200 euro). Annemieke Jansen won de Buurzaamheidsprijs.