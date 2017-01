'Zorgen om zéér zwaar illegaal vuurwerk' in Neder-Betuwe

NEDER-BETUWE - Met uitzondering van het incident in Dodewaard, waarbij de Mobiele Eenheid van de politie werd ingezet, is de jaarwisseling in Neder-Betuwe over het algemeen rustig verlopen. Wel maakt burgemeester Veerhoek zich zorgen over het extreem zware vuurwerk dat wordt afgestoken.

Burgemeester Veerhoek over het verloop van de nacht: "De jaarwisseling is buiten het gebeuren in Dodewaard over het algemeen rustig verlopen. Maar ik maak mij wel grote zorgen. Er wordt steeds vaker extreem zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Zelfs de hulpdiensten worden er soms mee bekogeld. Het veroorzaakt bovendien zoveel schade, dat dit niet meer in verhouding staat tot het vermaak. Maar erger nog, het kan ook letsel of zeer zwaar letsel veroorzaken. Kortom: deze praktijken zijn onacceptabel."

Terwijl het in de andere dorpen van Neder-Betuwe een 'normale' nieuwjaarsnacht was, moest de Mobiele Eenheid (ME) in Dodewaard optreden rond een vreugdevuur aan de Dalwagen. De doorgaande weg werd geblokkeerd, ook voor de hulpdiensten, door dat vreugdevuur en door ongeveer 70 jongeren. De politie werd bij aankomst gelijk bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk. Vervolgens is de ME ingezet die meerdere malen de groep gesommeerd heeft om te vertrekken. Na het meerdere malen vorderen tegen de groep om weg te gaan, zijn er twee linies gevormd door de ME omdat er geen gehoor aan werd gegeven. De ME heeft de kruising vervolgens vrij gemaakt zodat de weg veilig was voor de brandweer om het vreugdevuur te blussen. Een 17-jarige jongen uit Dodewaard, die de ME bekogelde met zwaar illegaal vuurwerk, is aangehouden. Later op de avond is er nog iemand aangehouden door de arrestatie-eenheid voor het schijnen met een laser in de ogen van de politie.