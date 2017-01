Kottelenberg voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe

NEDER-BETUWE - De heer A.J. (Jan) Kottelenberg wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De gemeenteraad heeft dit op donderdag 26 januari 2017 in een extra raadsvergadering op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten.

Jan Kottelenberg (58) woont samen met zijn vrouw Marijke in Lochem en heeft vier kinderen. In Lochem is hij sinds 2006 wethouder. Hij heeft een ruime bestuurlijke ervaring, onder meer ruim twaalf jaar als lid van Provinciale Staten van Gelderland. Ook is hij enkele decennia actief geweest bij LTO en heeft hij commissariaten in het bedrijfsleven bekleed. Sinds 1980 heeft hij een eigen melkveehouderij in het Gelderse Zwiep.

De gemeenteraad van Neder-Betuwe omschrijft Jan Kottelenberg als een professionele bestuurder die graag contacten legt en onderhoudt met de bevolking. De raad ziet in hem een verbinder en een netwerker, zowel binnen Neder-Betuwe als in de samenwerking met andere gemeenten en hogere overheden. Waar nodig neemt hij de regie in handen om doelen te bereiken. Minstens net zo graag werkt hij samen met anderen aan het benutten van nieuwe mogelijkheden en kansen voor onze gemeente. De gemeenteraad ziet in Jan Kottelenberg ook een verbindende en gedreven burgemeester voor de gemeentelijke organisatie.

Met de voordracht van Jan Kottelenberg door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan. Verwacht wordt dat de heer Kottelenberg op 7 april 2017 tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt geïnstalleerd door de commissaris van de Koning in Gelderland.