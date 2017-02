Jeugd Geldermalsen praat mee over speeltuin

GELDERMALSEN - Nog dit jaar komen er in het uitbreidingsplan De Plantage in Geldermalsen twee nieuwe speeltuintjes bij. Het Stichtingsbestuur Speeltuin Buitenhof zet zich daarvoor in. Vorig jaar werd de eerste grote speeltuin geopend. De stichting speeltuin heeft onder aanvoering van Monique Nitschelm de jeugd gevraagd hun idee kenbaar te maken over een nieuwe speeltuin. Deze week kwam de jeugd in een grote zaal van de Rabobank bij elkaar om hun keuze kenbaar te maken. Naast dat er diverse ouders en ruim twintig kinderen waren gekomen, waren ook wethouder Niko Wiendels van de gemeente Geldermalsen en de directeur van de bank Hans van Zuijdam aanwezig. De kinderen begonnen met ochtendgymnastiek, waar ook beide heren aan deelnamen. "Om de hersenen los te maken", aldus Nitschelm.

De kinderen kregen 12 plaatjes met daarop een speeltoestel. Zij mochten 6 plaatjes op een vel papier plakken en zo in volgorde hun wens kenbaar maken. "Dit is gaaf. Wij gaan voor een draaischijf, een trampoline en een klimrek. Daar kunnen we ons helemaal op uitleven," aldus de tweelingzusjes Sacha en Milou Lagendijk (10). "Lekker bewegen en geen last van auto's. Ik ga voor schommels, klimrek en trampoline," zegt Rens van Asperen (7). Moeder Annerieke Wolf: "Mooi dat de jeugd erbij betrokken wordt. Ze mogen meedenken en krijgen zo meer het gevoel dat het van hen is. Ik zit nog niet in het bestuur, maar vind wel dat we als bewoners er gezamenlijk verantwoording voor moeten dragen. Dat is inherent aan het mooie en rustig wonen in de woonwijk." Voor het bestuur is er nog wel werk aan de winkel, want ook al is de gemeente hoofdsponsor; er is meer geld nodig. In ieder geval heeft ook de heer Zuijdam namens de Rabobank toegezegd te zullen sponsoren. "We zijn blij als bestuur dat we zoveel medewerking krijgen van de ouders", aldus Monique Nitschelm.