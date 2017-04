Derby: TEC op bezoek bij FC Lienden

Al weken wordt er in de Betuwe uitgekeken naar de derby tussen FC Lienden en het Tielse TEC. De hoofdmachten van beide clubs komen uit in de landelijke Tweede Divisie. Eerder dit seizoen wist de Tielse ploeg op haar sportpark 'De Lok' de drie punten in eigen huis te houden. FC Lienden wil revanche voor de nederlaag. Het heeft de punten ook hard nodig. De afstand van de formatie van trainer Hans Kraay jr tot de gevaarlijke onderste regionen is niet groot. Dat geldt ook voor TEC.

TIEL/LIENDEN - Op sportpark De Abdijhof in Lienden wordt zaterdag 8 april dan ook een spannende partij voetbal verwacht. ''Spannend wordt het zeker. Zeker wat de uitslag betreft. We hebben de punten hard nodig. We willen uit die onderste regionen wegblijven, om zo ook volgend seizoen als Tweede Divisionist door het voetballeven te gaan''. Dat zijn de woorden van Bart Westerlaken (23) centrale middenvelder van TEC. De oud speler van HVCH uit Heesch is aan zijn tweede seizoen bij de Tielse club bezig. Hij vervolgt: ''Voor de winterstop speelden we niet constant genoeg. In de tweede helft van de competitie gaat het beter. Er zit meer rek in het team. Een nederlaag wordt nu sneller verwerkt. We blijven niet in dip van een aantal weken zitten. Met de komst van een aantal nieuwe spelers, die zich snel hebben aangepast, hebben we een meer uitgebalanceerd team. Ja, ik was er bij toen we thuis FC Lienden klop gaven. Door elke speler wordt weer uitgekeken naar deze derby.'' Het tweejarig contract van Westerlaken loopt dit seizoen af. Hij wil er graag nog een seizoen, of meer aan vastknopen. ''Ja, het bevalt me prima bij TEC en ik proef dat de sportieve leiding bij TEC het wel in mij ziet zitten. We maken nu een goede periode door. Hopelijk kunnen we dat in Lienden een goed gevolg geven'', aldus Bart Westerlaken.