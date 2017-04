Kromhouters Silvercup fighters denderen door

TIEL - Heren 1 van THCC De Kromhouters speelde dit weekend voor de Silvercup. Deze bekercompetitie wordt gespeeld op de vrijdagavond naast de reguliere hockey competitie.

De stemming in Tiel zat er vooraf in ieder geval al goed in, het Kromhouters-legioen was dan ook duidelijk en in grote getale aanwezig. Tiel speelde tegen de Groningse Studenten. Dit team staat bovenaan in de 1e klasse. Het voortraject was dat de 2e klasser Tiel al twee andere 1e klassers in heroïsche duels heeft verslagen in dit bekertoernooi.

De Kromhouters startten wederom met goede moed vanuit de underdog positie. Kromhouters Heren I begon meteen sterk. In de 1e helft scoorde Ruben 1-0, maar vlak voor de rust scoorde de Groningse Studenten gelijk met een strafcorner.

Het begin van de 2e helft was weer spannend, Ruben scoorde 2-1 na een schitterende actie van Diederik. Maar 8 minuten voor tijd maakten de Groningse Studenten gelijk.

Uitslag 2-2, en dus volgden shoot-outs. Justin heeft alle shoot-outs gestopt. Man of the match; super reddingen en heel cool gebleven tot aan het eind. Jan heeft de enige shoot-out van de Kromhouters gescoord. Resultaat; De Kromhouters hebben de kwartfinales bereikt! Op 12 mei is de volgende ronde.

Dit seizoen nemen 163 teams deel aan de Silver Cup, waaronder Heren I van THCC De Kromhouters. Er wordt gespeeld volgens het knock-out principe.