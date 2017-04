go 97 dames 2 pakt kampioenschap

GELDERMALSEN - Hoewel er nog 1 competitiewedstrijd gespeeld moet worden, kan dames 2 van GO’97 niet meer ingehaald worden door naaste belager Bevoc. In de wedstrijd tegen Protos D8 was winst voldoende voor het kampioenschap en promotie naar de 2e klasse.

GO begon de wedstrijd erg zenuwachtig. Gelukkig maakte ook Protos veel te veel onnodige fouten, zodat het tot het eind van de set gelijk op ging. Mede dankzij enkele wissels op het juiste moment van coach Annemieke Duel, werd de eerste set toch met 25-23 gewonnen. In de 2e set kon GO al iets meer overtuigen en won met 25-20.

Voor de inmiddels volgestroomde tribunes liet GO in de 3e set zien dat ze de terechte kampioen zijn. Met 25-14 kwam de tegenstander er niet aan te pas en kon het kampioenschap gevierd worden. De laatste set was een formaliteit en werd eveneens gewonnen (25-21). Na afloop van de wedstrijd werden de kampioenen gehuldigd met bloemen en de Nevobo-trofee. Taart en champagne maakten het feest compleet.

Woensdag 12 april speelt GO’97 dames 2 de halve finale van de beker, om 20.00 thuis in sporthal De Randhorst in Geldermalsen. Ook de dubbel behoort dus nog steeds tot de mogelijkheden.