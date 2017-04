Eerste team De Teerling wordt kampioen

TIEL - Afgelopen zaterdag is het eerste team van Jeu de Boules Vereniging de Teerling in Tiel kampioen geworden in de vierde divisie,District Midden van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Vorig jaar werd het eerste team ook al kampioen, maar toen in de afdeling Brabant en dit jaar werd er in de provincie Utrecht gespeeld. De Teerling moest winnen om kampioen te worden en na een spannende wedstrijd tegen Boulamis uit Bunschoten werd in de laatste partij met 13-12 gewonnen. De Teerling won uiteindelijk na alle gespeelde partijen met 5 tegen 3 en het feest kon dus beginnen. Na een bloemenhulde voor de kampioenen,geschonken door Jungerius Flowers en heerlijke hapjes gesponsord door Big Bread werd het winterseizoen op een fantastische manier afgesloten.