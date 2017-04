Laatste derby door Beesd en Rhelico

BEESD - De allerlaatste derby tussen v.v Beesd en v.v. Rhelico in competitieverband wordt op zondag 23 april gespeeld bij Beesd. Dit komt vanwege het feit dat v.v. Rhelico vanaf seizoen 2017-2018 definitief overstapt met prestatievoetbal naar zaterdag. Dit zorgt er helaas voor dat de laatste derby een feit is geworden. De afgelopen derby zit nog fris in het geheugen van de Roodzwarten. Het bleef toen lang spannend, maar op de uitslag van 1-3 in het voordeel van Beesd viel niks af te dingen.

De twee clubs hebben een lange geschiedenis, die terug gaat tot in de vorige eeuw. Voor beide clubs was een derby iedere keer weer speciaal. Vanaf het jaar 2001 hebben de twee clubs elkaar maar liefst tien seizoenen getroffen. Dit heeft geleid tot negen zeges voor Beesd en drie zeges voor Rhelico. De laatste derby is op Sportpark Molenzicht en begint om 14.00 uur.