Bedrijvenloop nieuw onderdeel van Culemborg City Run

Op tweede paasdag, maandag 17 april, wordt voor de zesde keer de Culemborg City Run door het eeuwenoude centrum van Culemborg gehouden. Dit jaarlijks terugkerende evenement ontwikkelt zich meer en meer tot een belangrijk sportief regionaal evenement dat voor duizend deelnemers en nog veel meer toeschouwers een aantrekkelijke aanleiding is om deel te nemen en/of een terras in de binnenstad te bezoeken.

CULEMBORG - Atletiekvereniging Statina organiseert dit hardloopevenement, dat de mooiste plekjes van het oude stadscentrum van Culemborg en een stukje dijk met zicht op de uiterwaarden langs de rivier de Lek bevat. De Markt dient als start- en finishpunt en het historische stadhuis aan de Oude Vismarkt en de Horlogerie op de Varkensmarkt dienen als omkleedruimte. Het stadhuis dient tevens als wedstrijdsecretariaat en inschrijfbureau.

Voor de editie van dit jaar is de organisatie erg blij opnieuw Rabobank West Betuwe als hoofdsponsor te kunnen presenteren. Naast Rabobank West Betuwe zet ook een aantal subsponsors zich in om van deze editie weer een succes te maken. Sporthuis Brouwer, Plus Giel Smits en de Horlogerie vervullen een belangrijke bijdrage aan een goed verloop. Met de inzet van tientallen vrijwilligers wordt het evenement georganiseerd.

De zesde editie van de Culemborg City Run kent een nieuw wedstrijdonderdeel, de bedrijvenloop. Organisaties worden uitgedaagd mee te strijden om de titel 'Fitste organisatie van Rivierenland'. Door teams van minimaal vier en maximaal zes atleten wordt een afstand van vijf kilometer afgelegd. De tijden van de eerste vier aankomende atleten per team worden bij elkaar opgeteld. Het team met de snelste tijd mag zich één jaar de 'Fitste organisatie van Rivierenland' noemen. Deze wedstrijd staat open voor allerlei organisaties: Scholen, bedrijven, (sport)verenigingen en publieke instellingen. Onderzoek heeft aangetoond dat de regio Rivierenland één van de minst bewegende regio's is. De Culemborg City Run is een gelegenheid om aan te tonen dat dit onterecht is.

Atletiekvereniging Statina is als sportvereniging ook maatschappijbewust en om die reden kiest de vereniging ieder jaar een goed doel uit om een deel van de opbrengst van de inschrijfgelden aan te schenken. Dit jaar is dat het Thomashuis in Culemborg. Het Thomashuis biedt mensen met een verstandelijke beperking een veilige en huiselijke omgeving. Een aantal bewoners is lid van de Statina en zal ook zelf deelnemen aan de Culemborg City Run.

Kijk voor alle informatie over aanvangstijden van de verschillende afstanden en voor het inschrijven op de website www.statina.nl