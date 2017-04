Tiel viert groot feest op 'de Abdijhof'

De 'el classico' van de Betuwe, de strijd tussen FC Lienden en het Tielse TEC, is voor de tweede keer dit seizoen gewonnen door de ploeg uit de stad van 'Flipje'. Met 1-0 ging de ploeg van trainer Frits van den Brenk met drie belangrijke punten aan de haal. Na het laatste fluitsignaal vierde TEC feest op sportpark de Abdijhof. Met ongeveer 2500 bezoekers was er wel winst voor de penningmeester van FC Lienden.

LIENDEN/TIEL - Zomerse temperaturen. 'Rokjesdag', zoals wijlen schrijver Martin Bril mooi zonnig weer omschreef. Mannen in strak gespannen T-shirts waarin tal van tattoos werden getoond. Twee ijskarren rondom het speelveld, die de vraag naar een koel ijsje nauwelijks aan konden. Grote supportersscharen en veel neutrale kijkers gingen er een goed voor staan, langs de lange zijden van het veld soms twee rijen dik tellende, en zitten op de tribune, tegen een volwassen zon inkijkend. Korenmolen 'De Zwaan' vanaf het sportpark goed zichtbaar, werd door blauwe en oranje kruitdampen voor een ogenblik aan het zicht onttrokken. Een minutenlang knallend vuurwerk volgde toen beide teams het speelveld betraden. De bekende Tielse volkszanger Frans Duijts, zong op het midden van het speelveld een aantal van zijn hits. Hij beweerde in een aantal woorden neutraal te zijn, maar dat klonk uit zijn mond voor veel toeschouwers niet echt overtuigend. Twee volle bussen waren vanaf sportpark 'De Lok' in Tiel naar Lienden gereden. Naast spelers veel supporters bevattend. Aanhang in bonte kleuren gestoken. In het fel oranje. Zoals Kees Verhoeks, een fanatiek aanhanger. Hij mist geen wedstrijd van zijn club. ''Elke wedstrijd ben ik er bij. Zowel uit als thuis. Ik weet zeker dat TEC wint'', aldus Kees, die bij de Tielse club ook wat vrijwilligerswerk verricht. Dat hij geen wedstrijdminuut van zijn 'cluppie' wil missen, bleek toen hij 'nodig moest'. In plaats van het toilet van de kantine op te zoeken, bevochtigde hij een boom dicht langs het speelveld. TEC kwam al vrij vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. De treffer werd luid bejubeld en maakte de aanhang van FC Lienden lange tijd monddood. Vervolgens werd het lange tijd opmerkelijk stil op de Abdijhof. Dat had allemaal te maken, zo bleek, met het scoreverloop van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord te maken. De Rotterdamse bleek met 2-0 achter te staan. De wedstrijd tussen FC Lienden en TEC was niet van een bijster hoog niveau. En dat is nog maar eufemistisch uitgedrukt. Hans Kraay jr. de verliezende coach had er na afloop goed de smoor in. Hij laakte met name de scheidsrechter van dienst.