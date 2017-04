FC Lienden speelt tegen Kon. HFC

FC Lienden speelt zaterdag 15 april om 15.00 uur in eigen huis de belangrijke wedstrijd tegen Kon. HFC. Beide ploegen staan net boven de gevarenzone en het verschil in punten is slechts 1 punt in het voordeel van de Betuwse ploeg. Ook het doelsaldo van beide ploegen verschilt nauwelijks.

LIENDEN - Kon. HFC, een traditierijke en misschien wel de oudste voetbalclub van Nederland, kent een wisselvallig seizoen. De laatste weken worden er echter regelmatige punten bijeen gesprokkeld getuige de 13 punten uit de laatste 6 wedstrijden. De eerste wedstrijd in Haarlem tussen beide ploegen eindigde in een 1-1 gelijkspel.

FC Lienden kan zaterdag het verlies in de Betuwse derby tegen rivaal T.E.C. recht zetten met een klinkend resultaat tegen Kon. HFC. Wil de ploeg van trainer Hans Kraay jr. niet onnodig in een lastig parket komen dan zijn 3 punten noodzakelijk. Bij FC Lienden is Mo Bendadi na zijn schorsing weer inzetbaar.

De wedstrijd FC Lienden - Kon. HFC wordt zaterdag om 15.00 uur gespeeld op sportpark De Abdijhof.

Maandag, 2e Paasdag, moet FC Lienden opnieuw in actie komen voor de competitie. Dan staat in Noordwijkerhout de wedstrijd tegen VVSB op het programma. Deze wedstrijd begint om 14.00 uur.