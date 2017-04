Eerste plaats voor Montessori en Palster op Culemborgs schoolvoetbaltoernooi

CULEMBORG – Woensdag 12 april organiseerde Vriendenschaar voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 het bekende schooltoernooi op de velden van sportpark Terweijde. Huub van Oorschot had alles tot in de puntjes georganiseerd. Alleen hij kon er niet omheen dat de halve finalewedstrijden moesten worden beslist door strafschoppen. Dus liep het schema iets uit.

In de prestatieklasse deden acht ploegen mee. Hier ging uiteindelijk de finale tussen de Oranje Nassauschool (Molenzicht) en de Palster. De leerlingen van de Palster slaagde er in eenmaal te scoren en dat was voldoende om de eerste plaats te pakken.

De eerste vier ploegen in de prestatieklasse waren: 1. Palster; 2. Oranje Nassauschool (Molenzicht); 3. Augustinusschool A en 4. Praathuis A.

In de recreatieve klasse deden maar liefst 15 ploegen mee. Hier ging de finale tussen de Montesorrischool A en B. Hier werd niet gescoord en moesten er strafschoppen genomen worden. Bij de eerste serie van vijf eindigde het in 1-1. Hierna werden er strafschoppen geomen tot er een winnaar kwam en dat bleek uiteindelijk het A-team van de Montesorrischool, die er een groot feest van maakten. Zij sprongen enthousiast naar zich toe en omarmden zich of er een grote titel was behaald.

De uitslag in de recreatieve poule was: 1. Montessorischool A; en Montessorischool B; 3. Montessorischool C en Distelvinder B.

De prijzen werden na afloop op het hoofdveld uitgereikt door organisator Huub van Oorschot, geassisteerd door Yannick Mougeole.

Alle medewerkers werden bedankt en de jeugd kreeg een herinneringsvaantje, terwijl de eerste drie een beker kregen. (Foto: Theo van Dam)