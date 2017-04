Deelnemers genieten van fijne sfeer tijdens Cityloop

CULEMBORG – De organisatie van de Culemborgse Cityloop Athletiekvereniging Statina had alles in het werk gedaan om een fijne sfeer te maken rondom de loop.Het zonnige weer zorgde voor veel deelnemers en vele toeschouwers langs de route, die in totaal 5 kilometer lang was. Er hadden zich negen bedrijfsteams ingeschreven om te proberen de eerste bedrijvenwisselbeker te winnen. En dat is een eerste goede zet om andere jaren meer teams te krijgen. (Foto's: Theo van Dam)