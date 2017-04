Wisselend succes voor FC Lienden tijdens Paasweekend

FC Lienden moest het Paasweekend twee keer in actie komen. Zaterdag was thuis de inhaalwedstrijd tegen Kon. HFC en Paasmaandag werd in Noordwijkerhout de inhaalwedstrijd tegen VVSB gespeeld.

LIENDEN - De thuiswedstrijd tegen Kon. HFC, dat net als FC Lienden dicht bij de gevarenzone bivakkeerde, verliep dramatisch voor de Betuwse ploeg. De goede bedoelingen vielen al na een kwartier in duigen na mistasten van doelman Jan Schimmel op een houdbaar schot. De ploeg liep daarna volledig achter de feiten aan en speelde met lood in de benen. Geen enkel moment kon de formatie van trainer Hans Kraay jr. terug in de wedstrijd komen en in de tweede helft kon de Haarlemse ploeg eenvoudig de voorsprong vergroten tot 0-2. De Liendense formatie eindigde de wedstrijd met 10 man na een tweede gele kaart van Mo Ajiach. Door deze zich zelf aan te rekenen nederlaad deed FC Lienden slechte zaken voor de ranglijst en Kon. HFC passeerde na de terechte overwinning de ploeg op de ranglijst.

Het resultaat van de zaterdagwedstrijd betekende dat FC Lienden Paasmaandag tegen het dit seizoen sterk presterende VVSB niet mocht verliezen om praktisch in de gevarenzone terecht te komen.

In Noordwijkerhout deed de ploeg wat nodig was om de misstap tegen Kon. HFC recht te zetten. Na een 0-2 ruststand werd de thuisclub uiteindelijk met 0-5 verslagen. Een overtuigende en terechte zege tegen een tegenstander die geen moment in de wedstrijd kwam. Grote man aan de zijde van FC Lienden was spits Danny van der Meiracker die maar liefst vier keer scoorde. Het andere doelpunt werd gemaakt door Abderrahim Loukili.

Met nog vier wedstrijden te spelen staat FC Lienden nu op de 12e plaats met 6 punten afstand tot de degradatiezone. Aanstaande zondag staat de uitwedstrijd in Groesbeek tegen De Treffers op het programma. Deze wedstrijd tegen de nummer 3 van de ranglijst begint om half drie.