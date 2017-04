Vrouwenteam van cvv Vriendenschaar kampioen

CULEMBORG - Het eerste vrouwenteam van de Culemborgse voetbalvereniging cvv Vriendenschaar wist vorige week zondag in eigen huis de titel in de 5e klasse voor zich op te eisen. Gedurende het seizoen bleek al snel dat de ploeg ween van de kandidaten voor de titel was. Dat werd vorige zondag ook nog eens onderstreept door een 9-0 zege op MSV'19. De wedstrijd, die werd geleid door scheidsrechter Willem-Jan Schouten, kende een zeer sportief verloop. De Culemborgse vrouwen begonnen ietwat nerveus aan de wedstrijd. Na het eerste doelpunt n de wedstrijd begonnen, moesten even op stoom komen. Maar na vijf minuten lag de bal voor het eerst in het doel van MSV'19. Maker van dit doelpunt was Yannick Mougeole. Het betekende het honderdste competitiedoelpunt voor de Culemborgse ploeg dat met veel gejuich binnen en buiten het veld werd bejubeld. Weg zenuwen. Vervolgens walste Vriendenschaar over de gasten heen. Na negentig minuten voetbal stond er een 9-0 stand op het scorebord. Laura van Emmerik nam vier van negen treffers voor haar rekening. Bianca Vermeulen schoot twee keer raak en Marita Schuurman en Kim Stulen scoorden ieder een keer. Na het laatste fluitsignaal vloeide er champagne en de kampioensshirts die al klaar lagen, konden worden uitgedeeld. Het bestuur van Vriendenschaar kwam de kampioenen bloemen brengen. Volgend seizoen 4e klasser!