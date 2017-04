Steppen in de Betuwe houdt Bloesem-step-tocht

REGIO - Steppen in de Betuwe houdt op 23 april de tweede Bloesem-step-tocht. Tijdens de Bloesem-step-tocht kunnen deelnemers op de step genieten van de Betuwe.

Steppen is een sport voor jong en oud, voor een ieder die op een gezellige wijze wil werken aan een betere conditie. De techniek voor steppen is eenvoudig aan te leren waardoor er nauwelijks blessures voorkomen bij steppers. De vereniging heeft als doel 'gezellig en gezond' bezig zijn, en dat is precies waar het bij toersteppen om gaat.

Voor de Bloesem-step-tocht kan er gekozen worden tussen twee afstanden, namelijk een route van 25 en een van 40 kilometer.

Ontvangst is met koffie en iets lekkers. Halverwege de tocht is er een pauze en wordt eten en drinken uitgedeeld. Afsluitend wordt bij het eindpunt een lekker broodje geserveerd.

Wie geen step heeft, maar wel veel mee wil doen aan de tocht kan voor 12 euro een step huren. Dit kan aangevinkt worden bij het inschrijfformulier. De step staat dan op de dag zelf klaar. Rhenen Outdoor verzorgt de huursteppen. Een fietshelm dragen tijdens de tocht is verplicht.