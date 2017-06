Strijd op NK voor eerste herenteam van badmintonclub BC Thiela

Het eerste herenteam van badmintonclub BC Thiela speelde op de Nationale kampioenschappenvoor regioteams.

TIEL - Tom Rutgers, Erwin-John Stecher, Roland Keizer, Glen van der Sman en Sam van Vlaanderen gingen de strijd aan tegen de kampioenen uit de andere regio’s. Het niveau was erg hoog. Dit bleek ook wel uit de vele wedstrijden die pas in de derde set werden beslist. Een podiumplek zat er net niet in.