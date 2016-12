FC Lienden verslaat Kozakken Boys in eigen huis

FC Lienden boekte afgelopen zaterdag in Werkendam een knappe 2-3 overwinning tegen het om de bovenste plaatsen strijdende Kozakken Boys. Voor de Betuwse ploeg betekende de nipte zege een welkome driepunter. De laatste overwinning dateerde van 8 oktober en de ploeg leek te grossieren in gelijke spelen.

FC Lienden startte sterk tegen een vooral in de eerste helft slordig spelend Kozakken Boys. De beste mogelijkheden waren in de eerste helft voor de ploeg van trainer Hans Kraay jr. Zo miste spits Abderrahim Loukili een levensgrote kans en schoot Milad Intezar vanuit kansrijke positie voor langs. Inde 28e minuut kwam FC Lienden op sportpark De Zwaaier verdiend aan de leiding.

Verdediger Leon Broekhof nam snel een vrije trap waarop Wouter de Vogel attent reageerde. In kansrijke positie verschalkte De Vogel vervolgens Kozakkendoelman Hogedoorn met een bekeken lobje. Het meeste gevaar van de thuisclub, onder leiding van trainer Danny Buijs, moest komen van oud-Graafschap speler Berry Powel. Zo verscheen de voormalig profspeler na slordig balverlies aan FC Lienden zijde alleen voor doelman Jan Schimmel die de ingeschoten bal bekwaam wist te keren. De rust brak aan met een niet onverdiende 0-1 voorsprong voor FC Lienden. Kozakken Boys

In de tweede helft kwam Kozakken Boys sterk uit de kleedkamer en binnen een kwartier was de achterstand omgezet in een voorsprong. Met twee goals deed Berry Powel van zich spreken. Eerst kreeg doelman Schimmel een ingeschoten bal niet vast waarna Powel uit de rebound raak schoot. De thuisclub bleef de druk op de ketel houden en het was opnieuw de oud-profspeler Powel die nu met een kopbal uit een vrije trap fraai scoorde en de thuisclub aan de leiding bracht. FC Lienden gaf zich niet gewonnen, trainer Kraay jr. dirigeerde zijn manschappen naar voren en de Betuwse formatie wist zich terug in de wedstrijd te knokken. Het was Mo Bendadi die in de 64e minuut met een bekeken schot in de hoek voor 2-2 zorgde en de ploeg beloonde. De wedstrijd leek uiteindelijk in een, voor FC Lienden opnieuw, gelijk spel te eindigen. In blessuretijd zou uiteindelijk nog de beslissing vallen. FC Lienden wist via een goede aanvalsopzet nog een keer uit te breken. Guido van Rijn stuurde invaller Mo Ajiach de ruimte in die vervolgens in het strafschopgebied slim zijn tegenstander uitlokte. Aanvoerder Wesley Pollemans van Kozakken Boys beging een domme overtreding en scheidsrechter Puts restte niets anders dan de bal op de stip te leggen. Topscorer Abdrerahim Loukili ontfermde zich over de toegekende strafschop. De topscorer bleef ijskoud, stuurde de doelman de verkeerde kant op en bracht de 2-3 op het scorebord. Vrijwel onmiddellijk daarna klonk het laatste fluitsignaal en grote ontlading bij alles en iedereen wat FC Lienden was. Een welkome, zwaar bevochten en niet onverdiende 2-3 overwinning, een resultaat dat de ploeg en de club hard nodig hadden. Met deze winstpartij keert de ploeg terug in de middenmoot, een positie waar FC Lienden graag aan het einde van de rit eindigt. De afstand naar de onderste regionen is echter nog wel gering. FC Lienden moet voor de winterstop nog één keer aan de bak om met een goed gevoel de feestdagen in te gaan. Dat kan door a.s. zondag op Papendal tegen Jong Vitesse opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Deze wedstrijd begint zondag om 14:00 uur.