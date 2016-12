FC Lienden nipt onderuit bij Jong Vitesse.

LIENDEN - In de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar is het FC Lienden niet gelukt kostbare punten te behalen tegen een sterk Jong Vitesse. Op Papendal wonnen de beloften van Vitesse met 2-1 na een 1-0 ruststand.

Jong Vitesse – FC Lienden was een belangrijke wedstrijd want beide ploegen konden met een blik op de ranglijst nog wel punten gebruiken in deze laatste wedstrijd voor de winterstop.

Jong Vitesse startte in een sterke formatie deze wedstrijd met diverse jonge talenten die dit seizoen al hun opwachting mochten maken in het eerste elftal van Vitesse. Zo was Mo Osman zaterdagavond nog invaller tijdens de eredivisiewedstrijd Feyenoord – Vitesse. Trainer Hans Kraay jr. daarentegen was genoodzaakt in de opstelling van FC Lienden twee wijzigingen ten opzichte van de laatste wedstrijd door te voeren. De vleugelverdedigers Guido van Rijn en Jermo Wilsterman waren beiden wegens ziekte niet beschikbaar. Op de linksachter positie begon nu Bjorn Cuperus die hiermee voor het eerst een basisplaats had. Milad Intezar was terug gezakt naar de rechtsachterpositie en Mo Ajiach begon als rechterspits.

Het was Jong Vitesse dat sterk uit de startblokken kwam en binnen 5 minuten de leiding nam. De 17 jarig talentvolle speler Mitchell van Bergen kreeg alle ruimte om uit te halen en schoot vanaf 25 meter de bal fraai binnen. Het was in de eerste helft echter vooral scheidsrechter De Vries die alle aandacht zou opeisen. Een glaszuivere overtreding in de 14e minuut op Abderrahim Loukili binnen het strafschopgebied werd door de arbiter weggewuifd. Daarna gaf de arbiter clubtopscorer Loukili in korte tijd tweemaal geel met veldverwijdering als gevolg. FC Lienden speelde hierdoor het grootste deel van de wedstrijd met 10 man. Buiten het penaltymoment met Abderrahim Loukili had FC Lienden in de eerste helft via Wouter de Vogel nog een scoringsmogelijkheid.

In de tweede helft wist FC Lienden in de 52e minuut nog knap langszij te komen via een fraai met het hoofd gescoord doelpunt van invaller Mark Fennebeumer. De ondertalsituatie zou de Betuwse ploeg uiteindelijk toch opbreken. In de 72e minuut was het Kai Koreniuk die de winnende treffer voor de Arnhemse ploeg wist te scoren en de eindstand op 2-1 bepaalde. Jong Vitesse nam hiermee revanche voor de nederlaag aan het begin van de competitie toen in Lienden met dezelfde cijfers werd verloren.

Een zure nederlaag voor FC Lienden dat het goede resultaat van de uitwedstrijd tegen Kozakken Boys geen vervolg kon geven. Bovendien pakten ploegen uit het onderste deel van de ranglijst wel punten waardoor FC Lienden na deze 18e competitieronde is terug gevallen naar de 13e plek, een plaats net boven de degradatiezone. Het verschil met de nacompetitieplaatsen is gering en dus zal de ploeg de 2e helft van de competitie aan de bak moeten. De nu aangebroken winterstop geeft de ploeg de tijd en gelegenheid zich hierop voor te bereiden. De