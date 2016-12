Hans Kraay jr. blijft langer bij FC Lienden

LIENDEN - Hans Kraay jr. zal volgend seizoen als trainer/coach aan FC Lienden verbonden blijven. Een evaluatie tussen het bestuur van de Stichting Voetbalondersteuning FC Lienden en de trainer over de samenwerking en gang van zaken heeft tot deze uitkomst geleid. Na een eerdere succesvolle periode bij FC Lienden keerde de voormalig profvoetballer aan het begin van dit seizoen terug bij de Betuwse ploeg als trainer met de intentie om voor een langere periode met elkaar in zee te gaan. Beide partijen zijn zeer tevreden en kenden geen twijfel om tot afspraken over volgend voetbalseizoen te komen. Hans Kraay jr., inmiddels in het bezit van de vereiste trainerspapieren, gaf al eerder aan blij te zijn met zijn terugkeer bij FC Lienden, dat voor de tevens als televisiepresentator werkzame inwoner van Ophemert als een warm nest voelt. In de nieuwe Tweede divisie presteert FC Lienden tot nu toe naar verwachting. Het niveau ligt beduidend hoger dan in de voormalige Topklasse en wekelijks wordt het uiterste gevraagd. Een slechte dag wordt onmiddellijk afgestraft. Club en trainer beseffen dat een middenmootpositie voor dit seizoen een realistische doelstelling en het maximale is. Om hieraan te voldoen moet de ploeg in de tweede competitiehelft nog zeker wel aan de bak. Een opgave die vol vertrouwen tegemoet gezien wordt.