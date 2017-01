FC Lienden speelt zaterdag thuis tegen Kon. HFC

LIENDEN - De competitie in de tweede divisie kent een korte winterstop. Zaterdag 14 januari staat alweer de eerstvolgende competitiewedstrijd voor FC Lienden op het programma. Op bezoek komt de traditieclub Koninklijke HFC. De Haarlemse Football Club behoort tot de oudste voetbalverenigingen van Nederland. De eerste wedstrijd van het jaar 2017 is voor beide teams gelijk een belangrijke pot. Op de ranglijst neemt Kon. HFC de 11e plek in en FC Lienden de 13e plaats. Beide ploegen hebben 21 punten en het verschil in doelsaldo is 1 doelpunt in het voordeel van Kon. HFC. Opvallend is dat beide ploegen, ondanks de lagere klassering op de ranglijst, de topscorers van de 2e divisie tot nu toe herbergen. Bij FC Lienden is dat Abderrahim Loukili en bij Kon. HFC de verdediger Carlos Opoku. Beide spelers wisten 10x het net te vinden.