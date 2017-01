Hellas Tiel viert 90-jarig jubileum

Dit jaar bestaat Hellas 90 jaar. "Een respectabel jubileum, dat we niet zo maar willen laten passeren", zegt de voorzitter van de jubileumcommissie Joep Vermeulen. "Het hele jaar zal Hellas stralen door feestelijke activiteiten."

TIEL - Vermeulen vertelt over de festiviteiten. "Er is een circusvoorstelling uit eigen kring, een bak- en spelavond, een talentenavond, een springfestijn en we sluiten af met een grote jubileumuitvoering."

Hellas begon negentig jaar geleden in een leegstaande schuur van de handelaar in lompen en oud-ijzer Jansen op het Bleekveld. In die schuur is nu het biljartcafé 'De Burgemeester' gevestigd. Wat begon als een klassieke gymnastiekvereniging groeide uit tot een grote vereniging met wel 600 leden. Na een periode van gestage daling is het ledenaantal al weer enkele jaren stabiel op zo'n 450 leden. Bij Hellas kon en kun je terecht voor turnen op recreatie- en wedstrijdniveau. Zowel bij de dames als de heren werden in de loop der tijd meerdere malen mooie resultaten bij landelijke kampioenschappen behaald.

Voorzitter Bert van Arkel: "Langzaam maar gestaag zijn we uitgegroeid tot een brede omnivereniging waar gezond bewegen op een sportieve en gezellige manier centraal staat. We beschikken over veel gemotiveerde vrijwilligers."

De vereniging heeft een indrukwekkend aanbod aan sportieve mogelijkheden. Naast gymnastiek en turnen voor verschillende leeftijdscategorieën is er recreatief volley, badminton, bewegen na hersenletsel, Body & mind, bootcamp, verschillende dansmogelijkheden, free running en sport en spel voor senioren. Hellas heeft op de hoek Hilversumstraat / Bevrijdingslaan een eigen gebouw met twee sportzalen, die vrijwel de hele week bezet zijn.

Marry Ewald is al veertig jaar lid van de vereniging. Ze begon met turnen, werd al snel assistent-trainer en na het behalen van de benodigde papieren geeft ze nu al weer geruime tijd met veel genoegen les aan enkele jongensgroepen. Marry: "Hellas is vooral een gezellige vereniging. Gezelligheid verhoogt het plezier. Sporten wordt zo een echt avondje uit. Voor de jeugd zorgen we dat onze lessen naast verantwoord en veilig, vooral ook leuk en afwisselend zijn. Jongeren moeten graag naar hun club komen. Je kunt bij Hellas bijna spreken van een grote familie. Vaak zijn hele families lid. Via de vereniging is ook menig huwelijk ontstaan. Zelf heb ik mijn man ook leren kennen via het turnen."

Het lukt ere-voorzitter Ben Jansen niet meer om nog actief te sporten. Maar het contact met de vereniging is nog intens. Iedere woensdagavond is hij aanwezig om op de hoogte te blijven van de laatste verenigingsnieuwtjes en hij is altijd bereid om het huidige bestuur te adviseren.