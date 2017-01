Publiekslieveling Sven stopt bij TEC

''Ik ontken het niet. Geenzins! We hebben in de weken voorafgaande aan de winterstop tal van tikken gehad. Met als gevolg een voorlaatste plaats op de ranglijst. Daar willen we natuurlijk na de winterstop, die voor ons zondag 15 januari begint met een uitwedstrijd tegen Jong Sparta, zo snel mogelijk van weg zien te komen. Het wordt tijd om te knallen. En ik heb er het volste vertrouwen in dat het goed komt met TEC.'' Dat zijn de woorden van trainer Frits van de Brenk.

TIEL - De Tielse oefenmeester zegt goede redenen te hebben dat hij het tweede gedeelte van de competitie met vertrouwen tegemoet ziet. ''In de uitwedstrijd bij Jong Sparta hoop ik drie nieuwe aanwinsten binnen de lijnen te brengen. Drie spelers voor elke linie in het veld. Te weten een centrale verdediger, een middenvelder en een aanvaller. Van twee spelers kan met zekerheid gesteld worden dat ze hun opwachting maken. Dat zijn Gianluca Maria en Daan Disveld. Eerstgenoemde komt over van JVC Cuyk en is een voorhoedespeler. Daan Disveld maakt de overstap van FC den Bosch naar TEC. Als de Noorweegse voetbalbond groen licht geeft dan maakt ook Barry Maquire, Tielenaar en oud speler van Theole, zijn opwachting. Drie nieuwe spelers erbij dus. Maar bij de Betuwse ploeg wordt ook afscheid genomen van Sven van Ingen (25). De publiekslieveling van TEC. Hij maakt het seizoen nog wel af in Tiel. Na zes seizoenen bij TEC te hebben gespeeld verdedigt hij volgend seizoen de kleuren van Kozakken Boys. ''Voor mij de kans om sportief weer een treetje hoger te presteren. Zes seizoenen TEC. Maar eerst nog even TEC naar veilige haven loodsen in de Tweede Divisie. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we uit de degradatiezone wegkomen. Ik heb een pracht van een tijd bij TEC gehad. Veel vrienden gemaakt.'' Wellicht stopt nog een andere speler aan het eind van het seizoen. Aanvaller Jip Bartels, die na een langdurige blessure, weer het goede ritme en spelniveau heeft gevonden, dubt over nog een seizoen of een jaar lang voor zijn Masters studeren in het buitenland. ''De voetballoze weken heb ik gebruikt om fiks te studeren'', aldus de UVA-student