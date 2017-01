Marcel Omvlee nieuwe hoofdtrainer bij SCZ

ZOELEN - Bij de Zoelense vijfdeklasser is Marcel Omvlee de opvolger van Martin Meurs, die aan zijn laatste seizoen in Zoelen bezig was.

"We zijn in goede harmonie eerder uit elkaar gegaan”, vertelt SCZ-voorzitter Jan-Justin Jansen. "Martin had het wel gezien, we hebben vorige week uitgebreid afscheid van hem genomen.”

Omvlee was eerder trainer bij ESA (Arnhem) en Sprinkhanen (Nieuw- Dijk). Ook was hij assistent-trainer bij DFS en nam hij na het vertrek van Dik Peters van Ton een aantal weken de honneurs waar als hoofdtrainer.