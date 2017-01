Vrouwenvoetbal leeft bij Tielse Theole

Na negen seizoenen zonder vrouwenvoetbal staan er voetballende vrouwen binnen de krijtlijnen bij tsv Theole, de Tielse voetbalvereniging. Twee teams is de vereniging, te weten een eerste en tweede team, rijk. Teams die in dezelfde klasse spelen, te weten de 5e klasse. Een klasse waarin het eerste team goed meedraait en op een goede middenmootpositie staat, terwijl het tweede team de rode lantaarndrager is.

TIEL - Trainer van het eerste vrouwenteam Theole is Danny Verhoef (31). Zelf trapt hij wekelijks in het vijfde elftal van dezelfde vereniging tegen de bal. ''Nee, ik ben niet zo'n hoogvlieger, maar ik beleef wel veel plezier aan de voetbalsport. En wat plezier betreft doe ik die ook op als trainer van het eerste vrouwenteam. Twee keer per week trainen en op zondag de wei in voor de competitiepunten. Natuurlijk voelt het goed als punten worden gepakt, maar een goede sfeer is ook belangrijk. Niet mokken bij een nederlaag en de week daarop het maar weer proberen.'' Danny heeft nog wat meer petten op bij de Tielse vereniging. ''Ja, ik maak ook deel uit van het bestuur. Wat het bestuur betreft, die heeft twee seizoenen geleden weer de voorwaarden geschapen om vrouwenvoetbal weer mogelijk te maken. Zo is er extra kleedruimte bijgekomen. Theole is echt twee vrouwenteams rijk.'' Lucy Jager (18) leidt als laatste speelster de achterhoede van het eerste vrouwenteam. ''Voordat ik met voetballen begon heb ik aan atletiek en zwemmen gedaan. Atletiek voor de lol, maar de zwemsport beoefende ik serieus. Op den duur was het over. Voor slechts vier minuten zwemmen moest ik vele kilometers rijden. Waar ik woon is er uitzicht op de velden van Theole. Een training bijgewoond en direct lid geworden. Als vrouwenteam voelen we ons volledig geaccepteerd binnen de club. Dat voelt goed.''



Vrouwen 2: 'Geen mineur na verlies'

Het tweede vrouwenteam van Theole oogst na elke wedstrijd, met welke cijfers de partij dan ook verloren wordt, volop bewondering. Daarover Martin Barendregt (37), trainer van het team van de Tielse voetbalvereniging. ''Nee, er heerst in het team geen mineurstemming als een wedstrijd wordt verloren. De speelsters stappen met een lach op het gezicht van het veld, wetende dat ze hun best hebben gedaan. Het team straalt veel positiviteit uit. Na elke wedstrijd zijn er de complimenten van niet alleen de tegenstanders en hun trainers, maar ook van coaches en leiders binnen de eigen Theole gelederen. Het is leuke groep van vrouwen die twee keer per week trouw de trainingen bezoeken en uitkijkt naar de wedstrijd op zondag.'' In het tweede team speelt ook Wendy van Ooijen, de vriendin van Martin, die zelf bij Rockanje tegen een bal trapte. Het team staat momenteel laatste in de 5e klasse. De laagste klasse. Het speelde tot nu toe nog geen enkel punt bij elkaar. Martin Barendregt is er echter van overtuigd dat in het tweede gedeelte van de competitie, die eind januari weer van start gaat, er punten gepakt worden. ''Op de training is al te zien dat er stappen worden gemaakt door de vrouwen. Ze zijn leergierig en verliezen ook het plezier in het spel niet. De competitie beëindigen we niet met nul punten.''