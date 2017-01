Guido van Rijn twijfelt niet

Guido van Rijn (25), die aan zijn vierde seizoen bij FC Lienden bezig is, twijfelt echter niet aan een goede afloop van het seizoen. ''Het gaat ons op dit moment niet echt voor de wind. We zijn anders gewend. Zeker wat de afgelopen seizoenen betreft. We pakten de ene na de andere prijs, zoals de afdelingstitel, het landskampioenschap en de supercup. Dit seizoen is het echter een ander verhaal. Een scenario, waar we helemaal niet op gerekend hebben. Ik verwacht echter dat we aan het eind van het seizoen hoger geklasseerd staan.''

ARNHEM/LIENDEN - De geboren Oosterbeker, die als jeugdspeler de eerste bal trapte bij Ostrabeke, is als linksachter een vaste waarde van de Betuwse selectie. Voordat hij het shirt van FC Lienden om zijn schouders trok speelde Guido van Rijn tien seizoen bij vv Bennekom. ''Bij vv Bennekom speelde ik ook en aantal seizoenen in het eerste elftal.

Heb in mijn jeugd- en seniorenperiode op verschillende posities gespeeld. Te weten op de linkshalfplaats en zelfs op 'de 10'. Bij het KNVB- Jeugdplan speelde ik ook op de half-positie. Maar uiteindelijk werd de linksbackpositie mijn vaste stek.'' Over het huidige seizoen dat nu moeizaam verloopt voor de Betuwse ploeg, zegt de inmiddels gediplomeerde CIOS student: ''Het is echt wennen. Na een aantal succesvolle seizoenen, waarin we een aantal hoofdprijzen wisten te pakken, is het nu even minder met de weelde. Voetballend doen we niet onder voor andere clubs in de Tweede Divisie', uitgezonderd Jong AZ, dat er echt bovenuit steekt. Ons manco ligt voorin. We komen moeizaam tot scoren. We hebben dit seizoen al meer nederlagen geleden, dan twee seizoenen geleden bij elkaar. Dat dienen we in de tweede helft van de competitie wat recht te zetten. Dat gebeurt ook. Geen twijfel over mogelijk.''