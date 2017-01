Eerste spanningen, hoogste scores en medailles bij Liendense turnsters

LIENDEN - Zaterdag 21 januari werden de eerste turnwedstrijden voor de verplichte oefenstof georganiseerd in Kesteren. Negen turnsters van gymnastiekvereniging I.L.O. uit Lienden mochten meedoen aan deze wedstrijd. Aan het eind van deze zonnige dag kon iedereen terug kijken op mooie resultaten!

De eerste wedstrijd was voor de pupillen 1 D2. Hierbij mochten Jenna de Groot en Anna van Verseveld voor het eerst een "echte" wedstrijd turnen, aangezien zij pas vanaf de zomervakantie bij de selectie turnen. Ondanks de spanningen voor zo'n eerste wedstrijd, hebben zij heel goed geturnd. Jenna mocht zelfs de bronzen medaille om haar nek hangen met een score van 55.850! Anna turnde vooral op brug heel netjes met een E-score van 7.300. Marin Roelofsen, Rosanna van Elst en Merit Schlegel hadden al vaker een wedstrijd geturnd en lieten zien dat ze in het nieuwe niveau ook weer goed meekomen. Zo haalde Marin de hoogst haalbare D-score op vloer: een 6.1, turnde Rossana voor het eerst de overslag op vloer, en behaalde Merit met 14.150 de allerhoogste score op sprong!

Ook Salma el Bakkali zit pas vanaf de zomervakantie bij de selectiegroep van ILO. Ondanks de spanningen voor de eerste wedstrijd had ze er veel zin in. Ze heeft laten zien dat ze op alle vier de toestellen sprong, brug, balk en vloer de oefeningen goed beheerst. Zonder fouten te maken behaalde ze dan ook een eindscore van 49.975 en behaalde een mooie 13e plaats in een zeer groot deelnemersveld!

Maan Hazelbag, Mirte Doornenbal en Janne de Leeuw kwamen uit in de categorie pupil 2 D2. Maan turnde op zowel sprong als vloer de allerhoogste score en mocht dan ook de zilveren medaille in ontvangst nemen! Mirte behaalde juist op brug één van de hoogste scores met 13.733. Janne behaalde een hele hoge score van 13.150 op sprong, maar het is vooral erg knap van haar dat ze alle oefeningen heeft geturnd zonder grote fouten, ondanks dat ze pas weer twee maanden blessurevrij kan trainen! Al met al dus een geslaagde wedstrijddag!