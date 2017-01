Jordie van der Laan en FC Lienden per direct uit elkaar

LIENDEN - FC Lienden en Jordie van der Laan hebben in goed overleg afgesproken om per direct het spelerscontract te ontbinden. De 23 jarige centrumspits kwam afgelopen zomer over van Juliana'31. Bij deze club had de speler met 29 doelpunten een belangrijke bijdrage in het kampioenschap van de hoofdklasse. Voordien speelde de inwoner van Cuijk bij het plaatselijke JVC Cuijk. Deze derdedivisionist wil de aanvaller in deze transferwindow voor de rest van dit seizoen weer vastleggen.

Bij FC Lienden werd Jordie van der Laan herenigd met trainer Hans Kraay jr. en van het avontuur in de tweede divisie werd veel verwacht. In de competitie is het in de 16 competitiewedstrijden waarin de speler in actie kwam niet gelukt om een rol van betekenis te spelen. Ondanks zijn geweldige inzet en positieve houding bleef de teller wat betreft doelpunten op nul staan. Om de ploeg in aanvallend opzicht te versterken sloten de afgelopen week de van Fortuna Sittard teruggekeerde Frank Wiafe en de van sv Spakenburg overgekomen Danny van den Meiracker bij de selectie aan. De hierdoor ontstane situatie was voor club en speler mede aanleiding om met elkaar in gesprek met als uitkomst dat het voor alle partijen het beste is de samenwerking per direct wegens gewijzigde omstandigheden te beëindigen.

De eerstvolgende competitiewedstrijd van FC Lienden staat voor zaterdag 28 januari op het programma. Dan komt sv Spakenburg op bezoek op sportpark De Abdijhof in Lienden. Deze wedstrijd begint om 15.00 uur.