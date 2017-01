FC Lienden ontvangt zaterdagmiddag Spakenburg

LIENDEN - Aanstaande zaterdagmiddag ontvangt FC Lienden in eigen huis sv Spakenburg, de grootmacht uit het zaterdagvoetbal. De wedstrijd op sportpark De Abdijhof begint om 15:00 uur.

Behalve de sportieve eer gaat het zaterdag vooral om de punten die beide ploegen hard nodig hebben gezien de posities op de ranglijst. FC Lienden zag haar 2 laatste wedstrijden afgelast terwijl Spakenburg afgelopen zaterdag in een doelpuntrijke wedstrijd thuis met 3-4 onderuit ging tegen De Treffers. Voor dit voetbalseizoen verruilden de spelers Ralph Dua en Robby Holder het blauw-wit van FC Lienden voor het blauw van Spakenburg. Ook trainer Hans van der Haar maakte de overstap van de Betuwe naar het voormalige vissersdorp. Dat bleek geen goed huwelijk te zijn want in de winterstop moest de bij FC Lienden zo succesvolle oefenmeester zijn biezen pakken. Met een doorgevoerde trainerswissel, het wegsturen van aanvoerder en spits Danny van den Meiracker, en de tussentijdse versterkingen Thijs Hendriks (overgekomen van Achilles ’29) en Christian Supusepa (clubloos) proberen de blauwen uit Spakenburg op de ranglijst stappen omhoog te maken.

De spelersgroep van FC Lienden kent dankzij de winterse transferwindow eveneens mutaties. Trainer Hans Kraay jr. mocht Frank Wiafe (die terugkeerde van een kortstondig avontuur bij Jupiler league club Fortuna Sittard) en aanvaller Danny van den Meiracker (opgepikt bij sv Spakenburg) verwelkomen. Aanvallende versterkingen die in de rest van de competitie voor doelpunten moeten zorgen waardoor de ploeg minder afhankelijk is van topscorer Abderrahim Loukili. In de wedstrijd tegen Spakenburg zaterdag zal Van den Meiracker overigens nog niet in actie komen. Tot de tussentijds bij FC Lienden vertrokken spelers behoort o.a. Jordie van der Laan die terug keerde naar JVC Cuijk, de club waar hij eerder actief was. FC Lienden – sv Spakenburg is zaterdag niet alleen een belangrijke en spannende wedstrijd, het is ook een beladen duel met de nodige emoties. De Liendense formatie revanche zal ongetwijfeld revanche willen nemen voor de eerder deze competitie geleden nederlaag in de uitwedstrijd. Toen werd na een dramatische openingsfase met 4-2 verloren. Tijdens de wedstrijd FC Lienden – sv Spakenburg, die zaterdagmiddag om 15:00 uur gespeeld wordt, zal gecollecteerd worden voor de Stichting Ambulancewens.