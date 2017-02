FC Lienden boekt ruimte zege op Spakenburg

LIENDEN - FC Lienden heeft in de eerste wedstrijd na de winterstop een prima resultaat behaald. In eigen huis werd sv Spakenburg met 4-1 afgetroefd. Een fraai resultaat en drie belangrijke punten voor de ploeg van Hans Kraay jr. De tussentijds bij FC Lienden teruggekeerde Frank Wiafe bewees in zijn eerste wedstrijd in de tweede divisie gelijk zijn waarde voor de thuisclub door tweemaal te scoren.

FC Lienden tegen Spakenburg was niet alleen voor beide teams een wedstrijd belangrijk voor de ranglijst. Bij beide clubs was het de afgelopen dagen ook een drukte van belang op spelersgebied (komende en gaande spelers). Bij FC Lienden stond van de drie tussentijdse aanwinsten alleen Frank Wiafe in de basis. Kars Vierwind zat op de bank en Danny van den Meiracker mocht deze wedstrijd van zijn oude werkgever Spakenburg niet in actie komen.

In de 7e minuut was het FC Lienden dat op voorsprong kwam na geklungel aan Spakenburg zijde. Aanvoerder Mike Vreekamp behield het overzicht en plaatste vanaf 40 meter de bal bekeken in het door de doelman van Spakenburg verlaten doel. Nog geen 10 minuten later was de stand weer in evenwicht. Uit een vrije bal van de zijkant mocht Niels Buitenhuis volledig vrijstaand van dichtbij raak koppen. De FC Lienden spelers stonden erbij en keken ernaar. De gasten hadden vervolgens het initiatief en waren de bovenliggende partij zonder echt gevaarlijk te worden. FC Lienden speelde daarentegen voornamelijk de lange bal en op het middenveld had de Betuwse formatie het moeilijk. Vlak voor rust voorkwam Spakenburg doelman van Barneveld een tweede Liendense treffer met een prima redding door een kopbal van dichtbij van Leon Broekhof, na een vrije bal van Wouter de Vogel, te pareren. Op slag van rust was het toch raak en viel de 2-1 voor de thuisclub. Erik van Eem zag zijn schot mislukt waarna de bal voor de voeten van Tom van der Neut belandde die met dit buitenkansje wel raak wist en de bal binnen tikte.

In de rust gaf trainer Hans Kraay jr. zijn manschappen de nodige tactische aanwijzingen met als resultaat een beter spelend FC Lienden in de tweede helft van deze door scheidsrechter Martens goed geleide wedstrijd. De gasten uit het voormalige vissersdorp waren wel op zoek naar de gelijkmaker maar het bleef vooral bij een aantal cornerballen. In de drukte voor het Liendense doel behield doelman Jan Schimmel de controle en echt gevaarlijk werden de blauwen uit Spakenburg niet. FC Lienden daarentegen had mogelijkheden om de voorsprong te vergroten. Zo zag Wouter de Vogel een prima genomen vrije bal net tot corner getikt worden, en verscheen Abderrahim Loukili in kansrijke positie voor de Spakenburg goalie. In de 78e minuut viel dan toch de belangrijke derde treffer. Een snelle aanval via Abderrahim Loukili bracht de bal bij de juist voor Mo Bendadi in het veld gekomen Mo Ajiach, die vervolgens vanaf de rechterkant prima Frank Wiafe bediende. De bij FC Lienden teruggekeerde aanvaller rondde op subtiele wijze de aanval af en scoorde fraai zijn eerste doelpunt in de tweede divisie. FC Lienden kreeg meer en meer ruimte en Spakenburg maakte een verslagen indruk. In de 83e minuut was Abderrahim Loukili dicht bij een vierde treffer. De grillige aanvaller zag na een weergaloze actie zijn schot van de binnenkant van de paal terug het veld in komen. Een minuut later was de wedstrijd definitief gespeeld. Frank Wiafe dook alleen voor de doelman op en scoorde in de rebound zijn tweede treffer van de middag. De aanvaller, die werd uitgeroepen tot Man of the Match, bekroonde hiermee zijn goede optreden en bepaalde de eindstand op 4-1. Een klinkend resultaat, waarmee de ploeg vooruit kan. 2017 werd met drie belangrijke punten goed begonnen en op de ranglijst klom de ploeg vier plaatsen. De afstand tot de degradatiezone blijft nog gering want meer ploegen in de onderste regionen roeren zich en weten punten te behalen. Zaterdag aanstaande staat in Veenendaal de streekderby tegen G.V.V.V. op het programma. Deze wedstrijd begint om 14:30 uur.