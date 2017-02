Hockey: MA1 Geldermalsen ongeslagen kampioen

GELDERMALSEN - Met nog twee wedstrijden te gaan zijn de meisjes A1 van Hockey Club Geldermalsen afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen geworden in de zaal. Zaterdag vond de derby tegen Culemborg plaats die Geldermalsen met 0-5 wist te winnen. Nienke van der Linde tekende de 0-1 aan nadat ze zich zelf had vrijgespeeld. Sterre de Labije scoorde de 0-2 na een mooie opbouw van achteruit opgezet door Majsa Lens en Veerle Reij. De vliegensvlugge spits Nienke van der Linde scoorde de 0-3 na heel mooi pingelwerk door middenvelder Frederique de Vries. Ook de 0-4 kwam op naam van Nienke van der Linde. De 0-5 werd gescoord door Roos van den Brink waarbij de aanval werd opgezet door medeaanvaller Evelien Endlich.

De tweede wedstrijd tegen Montfoort begon zeer flitsend. Nienke van der Linde wist binnen 10 seconden een strafcorner te versieren en die ook nog eens zelf te benutten omdat de verdediging van Montfoort compleet verrast was. Montfoort kwam echter snel terug tot 1-1 na een rommel goal. De 2-1 werd gescoord door Milou van den Berg die als eerste uitloper bij een strafcorner van Montfoort de bal wist te onderscheppen. Ze stak op volle snelheid het hele veld over en wist de keeper eenvoudig te passeren. De 3-1 werd uit een strafcorner gescoord door Roos van den Brink die de bal mooi laag in de hoek van het doel wist te slepen. Geldermalsen kreeg met Fleur van Brakel en Sam Spekman nog een aantal kansen om verder uit te lopen. Nienke van der Linde wist na een fraai opgezette aanval van Tess Notenboom de 4-1 te scoren. Montfoort bleef aandringen en er werd met name van verdedigers Melle van Helmond, Tess Notenboom en keeper Suus Bergman veel gevraagd. Uiteindelijk wist Montfoort tot 4-3 terug te komen.

Geldermalsen heeft 30 punten en kan daardoor niet meer worden ingehaald door nummer twee Dorsteti uit Wijk bij Duurstede die 12 punten minder heeft. Zondag 12 februari speelt men nog tegen Dorsteti en Woerden waarbij de beide coaches Mats de Boer en Julian Bonouvrié als doel hebben gesteld om ook die beide laatste wedstrijden winnend af te sluiten.