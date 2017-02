Voetbalclubs slaan handen ineen

De voetbalclubs MEC'07 uit Maurik, RKTVC, Theole en TEC uit Tiel en Teisterbanders uit Kerk-Avezaath zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van voetbaltoernooien. De komende vijf jaar organiseren zij gezamenlijk het eb Personeelsdiensten Rivierenlandtoernooi.

REGIO - Het eb Personeelsdiensten Rivierenlandtoernooi is een uniek toernooi dat wordt georganiseerd op de verschillende sportparken van de hierboven genoemde clubs. Jaarlijks komen op ieder sportpark teams van de verschillende clubs in dezelfde leeftijdscategorie bij elkaar om onderling de strijd aan te gaan. Elk jaar rouleren de leeftijdscategorieën. Dus waar de jongens onder acht en negen dit jaar bij MEC'07 in Maurik spelen, kunnen ze dat bijvoorbeeld volgend jaar bij het Tielse RKTVC spelen. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere leeftijdscategorieën. In totaal zijn er vier leeftijdscategorieën en een meidentoernooi. Vanuit Theole is het initiatief genomen om clubs in de regio te benaderen voor een gezamenlijk toernooi. Initiatiefnemer Wilco van Beugen heeft de toernooiorganisatoren van andere clubs benaderd om te komen tot een samenwerking. Het eb Personeelsdiensten Rivierenlandtoernooi moet ervoor zorgen dat alle deelnemende clubs kunnen rekenen op mooie toernooien. "Doordat je met elkaar goed afstemt en niet tegelijk een toernooi voor dezelfde leeftijdsklasse organiseert, kun je op veel meer teams rekenen", aldus van Beugen. Zo tellen we nu al 86 teams die meedoen aan het toernooi!. Het toernooi is overigens niet alleen bestemd voor de teams die de organisatie verzorgen. Andere verenigingen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze open toernooien. Hoe meer teams, hoe meer spelers en dus hoe meer vreugd. Eb Personeelsdiensten levert een grote bijdrage aan het toernooi. Hiermee kunnen de clubs de faciliteiten voor een toernooi financieren. Het organisatiecomité is enorm blij met eb personeelsdiensten, die zijn naam voor vijf jaar verbind aan deze toernooien. Meer info op de websites van de clubs.