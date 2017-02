Simon van Beers nieuwe keeper in FC Lienden selectie

LIENDEN - Simon van Beers sluit met onmiddellijke ingang aan als keeper in de FC Lienden selectie. De tweededivisionist zat om een nieuwe keeper in de selectie verlegen nadat Benny Geerts (tweede doelman achter Jan Schimmel) in de winterstop per direct gestopt was vanwege gewijzigde werkomstandigheden. De Veenendaler Geerts kwam voor dit seizoen over van DFS.

De 22 jarige nieuwe doelman stapt tussentijds over van Achilles'29 en tekende in Lienden een contract voor 1 ½ jaar. De Tilburger maakte in 2014 de overstap van FC Den Bosch naar Achilles '29. Bij FC Den Bosch maakte Simon van Beers zijn debuut in het betaalde voetbal in de wedstrijd tegen Willem II, de club waar de sluitpost in de jeugd actief was. Afgelopen zondag speelde Simon van Beers, die in Groesbeek voornamelijk voor Jong Achilles '29 uitkwam, met Jong Achilles '29 nog een competitiewedstrijd in de derde divisie. Inmiddels is de keeper speelgerechtigd voor FC Lienden.