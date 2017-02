FC Lienden verliest streekderby in Veenendaal

LIENDEN - Het is FC Lienden niet gelukt om zaterdag in de uitwedstrijd tegen G.V.V.V. punten te behalen. Net als in de heenwedstrijd trok G.V.V.V. met 2-1 aan het langste eind.

Een teleurstellend resultaat voor de Liendense formatie na het prima optreden van vorige week in een voor goede publieke belangstelling gespeelde wedstrijd van matig niveau.

In de basis bij FC Lienden begon Danny van den Meiracker, de aanvaller die in de winterstop overkwam van sv Spakenburg, en zijn competitiedebuut maakte. De eerste helft van deze streekderby kende weinig hoogtepunten. Het eerste kwartier waren er wat kleine mogelijkheden voor FC Lienden. Zo zag Danny van den Meiracker een indraaiende bal ternauwernood door G.V.V.V. doelman Jansen over de lat getikt. Abderrahim Loukili werd in de 16 meter nog door 2 spelers gestuit maar scheidsrechter Van Herk wuifde dit voorval weg. In de 28e minuut liet de Betuwse formatie de kans op een voorsprong liggen. Na een misser in de Veenendaalse defensie ontstond een overtal situatie voor het G.V.V.V. doel, echter Abderrahim Loukili ging zonder resultaat voor eigen succes. De thuisclub had meer balbezit en het beste van het spel maar kwam niet verder dan een hoog overgeschoten vrije bal en een bekeken schot van Latupeirissa dat voor doel langs ging. FC Lienden moest na ruim een half uur spelen al een eerste wissel toepassen. Wouter de Vogel kon niet verder en voor hem kwam Mo Bendadi het veld in. De 0-0 ruststand was een juiste weergave van het spelbeeld in de eerste helft en de mogelijkheden voor beide doelen.

In de tweede helft viel er wat meer te beleven. Vooral van de zijde van de thuisclub die in de duels scherper en sterker waren. Binnen 10 minuten namen de blauwen de leiding. Doelman Jan Schimmel verwerkte een schot uit de tweede lijn niet goed en uit de rebound kon Tervoert gemakkelijk raak schieten. Halverwege de tweede helft viel de tweede treffer aan de zijde van de thuisclub. Mulder kon geheel vrijstaand de bal binnen koppen. Een treffer die de Liendense ploeg zichzelf in verdedigend opzicht moet aanrekenen. FC Lienden kon hier aanvankelijk weinig tegenover stellen en de ploeg, die vooral op het middenveld tekort kwam, was geen schim van de wedstrijd van een week eerder. Eerst het laatste deel van de wedstrijd gooide de ploeg alle schroom van zich af en werd een slotoffensief werd ingezet. Maar te laat zoals zou blijken. In de 87e minuut wist Frank Wiafe uit een voorzet van de ingevallen Mo Ajiach, die komend seizoen FC Lienden verruilt voor G.V.V.V., nog wel de aansluitingstreffer binnen te tikken. Het laatste wapenfeit was een schot van aanvoerder Mike Vreekamp in de extra tijd dat naast het G.V.V.V. doel verdween. Tegen het fysiek en conditioneel sterkere G.V.V.V. werd opnieuw met 2-1 aan het kortste eind getrokken. Door deze dure nederlaag ziet FC Lienden de afstand tot de onderste regionen weer kleiner worden. Een goed resultaat in de thuiswedstrijd van aanstaande zaterdag 15.00 uur tegen Jong Sparta wordt hierdoor noodzakelijk. Beide ploegen bivakkeren met 24 punten in de onderste regionen waardoor sprake is van een zes puntenduel.