Start to Run bij Culemborgse atletiekvereniging Statina

CULEMBORG - De Culemborgse atletiekvereniging Statina begint dit voorjaar met de cursus Start to Run voor beginnende hardlopers. Er is een concreet doel: de cursus wordt namelijk afgesloten met deelname aan de 3 kilometer prestatieloop van de Culemborg City Run op 17 april.

Deze voorjaarsversie start op maandagavond 20 februari met een Inloopavond op de baan van AV Statina in Culemborg. Wie meer wil weten of wie twijfelt of dit wat voor hem of haar is, kan deze eerste bijeenkomst komen kennismaken; aanvang 20.00 uur. Dan kan vrijblijvend worden deelgenomen aan een proeftraining.

Smaakt de proeftraining naar meer, dan kan nog worden ingeschreven voor de gehele cursus. Er geldt wel vol = vol. De cursus bestaat uit nóg zes trainingen en wel op 6, 13, 20, 27 maart en 3 en 10 april. Aanvangstijd is steeds 20.00 uur. Bovendien krijgen deelnemers extra informatie over kleding & schoeisel. Daarnaast draagt ook de Atletiekunie met verschillende extra’s bij aan de cursus.

Alle verdere relevante informatie is te vinden via de website van Statina – www.statina.nl – en via de website https://www.yakultstarttorun.nl/. Op laatstgenoemde site kan ook direct worden ingeschreven.