Loed Keizer verdedigende aanwinst voor komend seizoen

LIENDEN - Loed Keizer zal komend seizoen de overstap maken van Hercules naar FC Lienden. Loed Keizer is een 24 jarige linkervleugelverdediger die aan zijn tweede seizoen bezig is bij de Utrechtse club die momenteel in de derde divisie op de 6e plek bivakkeert. De speler van Twentse afkom speelde voordien bij Quick '20 in Oldenzaal. Hier maakte de tegenwoordig in Utrecht woonachtige speler al op jonge leeftijd zijn opwachting in het eerste elftal. Vanwege zijn studie verkaste de degelijke verdediger, die ook een betrouwbare strafschopnemer blijkt te zijn, van Quick'20 naar Hercules. Bij tweededivisionist FC Lienden wacht Loed Keizer de uitdaging om de vacant komende positie van linker vleugelverdediger op te gaan eisen.

Voor FC Lienden geen onbekende spelers als Youssef El Jebli (nu de Graafschap), Ralph Hovestad (nu IJsselmeervogels) en Christiaan van Hussen (nu IJsselmeervogels) gingen Loed Keizer voor en maakten eerder een overstap van Hercules naar FC Lienden. Ook huidig topscorer Abderrahim Loukili speelde in het verleden bij Hercules. Bovendien was de komend seizoen in de trainersstaf terugkerende Jan Veldhuizen als trainer 2 seizoenen verbonden aan de Utrechtse club.