Middenvelder Nathan Bijl komend seizoen naar FC Lienden

LIENDEN - De 26-jarige Nathan Bijl komt na dit seizoen over naar FC Lienden. De fysiek sterke en karaktervolle middenvelder speelt nu met het Utrechtse Hercules in de derde divisie.

Op 2 korte onderbrekingen na heeft de Utrechter, bekend om zijn loopvermogen, altijd bij Hercules gevoetbald. In de jeugd werd een 2-jarig uitstapje naar FC Utrecht gemaakt en in het seizoen 2015/'16 ging Nathan zijn geluk bij sv Spakenburg beproeven. Dat werd niet wat de verdedigende middenvelder, die ook als rechtermiddenvelder uit de voeten kan, zich ervan voorgesteld had en een terugkeer naar zijn oude club lag voor de hand.

Bij Hercules is Nathan Bijl nu aan zijn 7e seizoen in de hoofdmacht bezig. De inwoner van Utrecht heeft ook in Utrecht aan de Universiteit gestudeerd waar een bacheloropleiding biologie is gevolgd. Daarna is een masteropleiding toxicology & environmental health gedaan. Momenteel is Nathan Bijl werkzaam bij een wereldwijde ICT-dienstverlener. Eerder werd al bekend dat linkervleugelverdediger Loed Keizer usv Hercules na dit seizoen verruilt voor FC Lienden.