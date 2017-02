Lynn Verbeek turnt naar gouden medaille

CULEMBORG - Zaterdag 11 februari was de tweede voorwedstrijd in Culemborg voor de turnsters in de keuze oefenstof. Dertien turnsters van gymnastiekvereniging I.L.O. mochten aan deze wedstrijd meedoen. Er waren een aantal pechmomenten, maar ook veel persoonlijke successen, waarvan een gouden medaille voor Lynn Verbeek.

De eerste vijf turnsters waren al vroeg in de ochtend aanwezig. Lois Berends, Rinske van Bijnen en Jip Muhlack kwamen uit in de categorie Jeugd 2G. Lois turnde een stabiele wedstrijd door op alle 4 de toestellen een mooie oefening te tonen, hierdoor greep ze net naast de medailles met een zevende plaats. Rinske liet vooral een hele mooie vloeroefening zien, maar had helaas ook twee vallen op de andere toestellen. Ze eindigde op de 14e plaats. Jip overtrof zichzelf op de balk met een hele hoge score van 10.750, helaas viel ook zij van de brug af. Jip behaalde de 16e plaats.

Lynn Verbeek kwam uit in de categorie jeugd 2F. Zij turnde een hele goede wedstrijd en behaalde op 3 toestellen de hoogste score! Ze mocht dan ook op het hoogste podium staan voor een gouden medaille.

In de tweede wedstrijd kwamen Laura de Leeuw, Janinka de Krieger en Tessa van Tongeren uit in de categorie Senior E. Laura turnde voor het eerst een nieuwe sprong over de pegasus, en behaalde hiermee gelijk één van de hoogste scores. Helaas had ze ook een val van brug en balk, hierdoor greep ze net naast de medailles met een 6e plaats. Janinka behaalde juist op vloer een hele hoge score en had voor het eerst de radslag op balk. Zij behaalde een nette 9e plaats. Tessa had zelfs de allerhoogste score op vloer met 11.600, en behaalde hiermee een 11e plaats.

In de derde wedstrijd was het de beurt aan de categorie Junior F waar Gerjanne Huibers in uitkwam. Zij turnde een hele nette wedstrijd op alle vier de toestellen. Vooral op uitvoering blonk Gerjanne uit bij sprong, brug en vloer. Ze behaalde een mooi punten totaal van 40.775 in een zeer groot deelnemersveld.

In de categorie Senior D mochten Marije van Verseveld en Wyke van Bijnen turnen. Marije liet zien dat zij goed kan meekomen in deze categorie met veel sterke turnsters. Op zowel sprong, balk als vloer behaalde ze een score binnen de top 4. Ze werd uiteindelijk 9e. Wyke turnde een hele mooie sprong over de pegasus en behaalde dan ook de allerhoogste score op dit toestel! Op balk turnde ze voor het eerst een bruggetje achterwaarts. Helaas moest ze ook een val incasseren waardoor ze ver naar beneden zakte in het eindklassement.