Zilver en brons sieren sterk optreden van DOS Sportief

ECK EN WIEL – In het rayon Turnado blijft DOS Sportief een hartig woordje meespreken. Ook waar het gaat om de verdeling van de prijzen. In dit geval legden Sem de Haas en Esther Beets beslag op zilver en brons bij de keuzestof.

De derde divisie (landelijke lijn) zette Esther Beets bij de jeugd in de schijnwerper. Zij mocht haar eigen 'feestje' bepalen met zelf gemaakte oefeningen. Een gelegenheid om het nodige uit te proberen als voorbereiding op het districtskampioenschap van 25 maart. Coach Helma van der Ven: ''Op balk turnde Esther een geweldige, ook moeilijke oefening met risicovolle elementen. Boogje voorover, boogje achterover en tot slot radslag-salto af''. Zij zag haar optreden beloond met 12.100 punten. Daar kwam niemand bij in de buurt. De totaalscore van 45.292 punten was goed voor een vierde plaats en de extra beschikbare bronzen plak. Haar trainster – danig in haar nopjes – noemde de prijs er eentje met een kleurrijk randje.

Kirsten Eerbeek, uitkomende bij de jeugd in de vierde divisie leverde keurige oefeningen af, maar kampte nog enigszins met naweeën. Zij viel recent door een deurruit, moest de wond laten hechten en kon minder trainen. Dat beperkte haar in de bewegingen, maar met een score van 42.375 punten bereikte zij toch nog een vierde plaats.

Veel flair

Bij de junioren in de vierde divisie moest Sem de Haas de eerste wedstrijd laten schieten wegens ziekte. In dit tweede duel startte zij de meerkamp met twee redelijke sprongen. Op balk liet Sem een sterk staaltje turnen zien. Met veel uitstraling en vooral flair reikte zij tot 11.500 punten, de tweede score op dit toestel. Brug kende eenvoud in de samenstelling, maar wel een optreden met veel energie. Op vloer zette ze een gave oefening neer, maar wel met wat schoonheidsfoutjes. Zo werd het bij elkaar een gunstig debuut in de in de vierde divisie. Van der Ven: ''Sem liet zien dat je ook zonder allerlei "kunstjes" bovenin kunt meedraaien. Zij is een voorbeeld van schoonheid in de turnsport''. Deze woorden kregen extra betekenis met de beloning van een zilveren medaille. Sem de Haas had een totaalscore van 43.975 punten.

Berthe de Heus kwam uit bij de categorie senior vierde divisie. Zij kende een stabiel optreden en bleef tot haar verbazing de altijd hachelijke balk de baas. Het leverde haar een voorsprong op. Het avontuur kreeg geen goed vervolg. Trainster Helma van der Ven: ''Op vloer stopte op mysterieuze wijze de muziek. Berthe wist daarmede goed om te gaan. Zij turnde bovendien voor het eerst haar nieuwe oefening. Na de wedstrijd hebben we gewoon de muziek getest. Alles functioneerde normaal, dus blijft het een raadsel''. Op het onderdeel vloer zijn voor deze turnster nog wel wat puntjes te halen met extra verbindingen en moeilijkere gymnastische sprongen, zo constateerde de leiding. De Heus eindigde net naast het podium met plaats zes en 44.225 punten.

Het optreden van Stefanie Pameijer in de categorie senior derde divisie eindigde aan de brug in een nachtmerrie. Zij raakte tweemaal met haar hakken de lage legger bij een afzwaai en kwam bij de derde poging door overrotatie ten val bij de afsprong. De mentaal sterke gymnaste wilde echter van geen wijken weten, turnde moedig op de balk met hoog gewaardeerde elementen en liet ook op vloer prachtig werk zien. De jury kende haar daarvoor de hoge waardering van 12.600 punten toe. Haar totaal kwam op 41.275 punten, hetgeen zich vertaalde in een twaalfde plaats.

Bij DOS Sportief ontbraken door blessures en andere verplichtingen Manon van Kuilenburg en Anna de Vries. Hilde van Noort deed nog wel een poging om mee te doen, maar uit preventief oogpunt liet zij de wedstrijd toch schieten.