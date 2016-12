Kerst in Het Weeshuis met muziek en theater

Het Elisabeth Weeshuis aan de Herenstraat in Culemborg, dat voortaan de naam Het Weeshuis draagt, nodigt iedereen uit om op zaterdag 17 december tussen 14.00 uur en 20.00 uur feest te komen vieren in de deels vernieuwde ruimtes van deze sfeervolle, cultuurhistorische ontmoetingsplek.

CULEMBORG - Al op het voorplein wordt de bezoeker ondergedompeld in de kerstsferen; er is glühwein, muziek en nog veel meer. Maar ook binnen zijn er diverse activiteiten, zoals kleine concerten, theatervoorstellingen en voorleesmomenten.



Ontdekken

In de museumkelder speelt De Vlinderfabriek de voorstelling 'Er was eens een Kerstverhaal…' en in de kapel klinkt prachtige harpmuziek. Er valt met deze Kerst heel veel te ontdekken!



Samenwerken

Kerst in Het Weeshuis is een eerste editie van een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de bibliotheek, het museum, de volksuniversiteit en het Weescafé met diverse andere culturele partners samenwerken. Aan deze editie werken onder andere mee: De Vlinderfabriek, Theater aan de Slag, Theaterjuf Sandra van Wijk. De entree is gratis.



Informatie

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Het Weeshuis: www.facebook.com/museumelisabethweeshuis