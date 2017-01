Marcel de Groot in theater Heerenlogement

BEUSICHEM - Na 15 jaar gaat Marcel de Groot opnieuw het theater in met een eigen programma met gloednieuw repertoire en hier en daar wat ouder werk. Woensdag 18 januari staat hij in Theater Het Heerenlogement in Beusichem.

In de jaren '90 bracht Marcel platen uit als Manen kweken, met de hit 'Mag ik naar je kijken', en het veelgeprezen De Liefde, De Wals en De Kater. De laatste jaren zagen we hem vooral in dienst van anderen, in het theater met Maarten van Roozendaal en met zijn vader Boudewijn. "Het is prachtig om anderen te laten groeien door jouw bijdrage. Jezelf ondergeschikt te maken aan een doel dat groter is dan jezelf. De held van de held zijn," aldus Marcel. Maar nu is het tijd om zijn eigen held te zijn en helemaal op zichzelf te staan.

