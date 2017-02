EHBO vereniging Zoelen/Avezaath huldigt leden voor 25-jarig jubileum

ZOELEN - Op dinsdagavond 7 februari zijn er twee jubilarissen gehuldigd van de EHBO afdeling Zoelen/Avezaath ter ere van hun 25- jarig jubileum. De jubilarissen Johan van Zetten en Rika van Soelen kregen de zilveren draagpenning opgespeld in Dorpshuis Oude School in Zoelen. Wim van Lamoen was namens het districtsbestuur aanwezig en sprak beide leden lovend toe over hun inzet. Verder kregen de jubilarissen een mooi boeket uitgereikt.