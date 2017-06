Heeren van de Vis scoren eerste vaatje Hollandse Nieuwe

De Heeren van de Vis uit Veenendaal is het dinsdag 13 juni eindelijk gelukt om het 1e vaatje Hollandse Nieuwe te bemachtigen. Tijdens een bewogen veiling in de haven van Scheveningen waren het de gebroeders Sjors en Nico Rosendaal, eigenaren van de Heeren van de Vis, die het laatste bod inbrachten alvorens werd afgeslagen. Het was Wendy van Dijk die de Heeren van de Vis van harte geluk wenste met dit prachtige resultaat.

VEENENDAAL/BUREN - Al 27 jaar is er een Veenendaalse vertegenwoordiging tijdens de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe haring. Het begon al in de jaren tachtig van de vorige eeuw met opa Cees Rosendaal. Al snel werd het veilingbezoek overgenomen door zijn zoon Wim Rosendaal die de veiling liefst 26 jaar achtereen bezocht.

Later vaak samen met zijn zoons Sjors en Nico; de huidige eigenaren van de Heeren van de Vis. Na een pauze van enkele jaren besloten Sjors en Nico dit jaar weer actief deel te nemen aan de veiling. Wat niemand ooit had durven dromen; deze keer met groot succes.



Raak

Dinsdag 13 juni was de dag dat de veiling bezocht werd; samen met alle medewerk(st)ers van de Heeren van de Vis. En deze keer was het raak! Onder enthousiaste inbreng van presentatrice Wendy van Dijk werden de bieders opgezweept tot bieden.

De laatste biedingen kwamen echter van de Heeren van de Vis uit Veenendaal en op het laatste bod van Nico Rosendaal werd door veilingmeester Dries van den Berg afgeslagen. Daarmee is het eerste vaatje Hollandse Nieuwe dit jaar voor de Veenendaalse Visonderneming. Een prachtig resultaat waarmee de plaats Veenendaal, maar ook de Heeren van de Vis landelijke nieuws werden.



Op de Markt in Buren

Op diverse plaatsen tref je de Heeren van de Vis op de markt en in Buren staan medewerkers Willem en Lydia op de parkeerplaats van de MCD om u te voorzien van de lekkerste vis specialiteiten. Of dit zoals gewoonlijk zal zijn is echter nog maar de vraag.

Verwacht mag worden dat er dit jaar extra veel haringliefhebbers naar de Heeren van de Vis naarde parkeerplaats bij de MCD zullen komen om te genieten van de perfecte kwaliteit Hollandse Nieuwe die de Heeren van de Vis aan de man zullen brengen.