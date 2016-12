Goede start voor Sabor Steak & Tapas in Tiel

Ze liepen al jaren rond met het idee om een eigen restaurant te beginnen, de broers Ayhan en Beyhan Konak. En toen kwam een schitterend pand op het Plein in Tiel vrij. Het plaatje was compleet!

TIEL - Dat er veel aandacht besteed is aan het interieur is duidelijk. Alles klopt en past bij de authentieke uitstraling van het pand. Van de stoelen tot de muurdecoratie. Beyhan vertelt: "Het was nog een flinke uitdaging. Je kunt gemakkelijk iets verknallen in een historisch pand. Maar we zijn erg blij met het resultaat. Het karakter is niet alleen behouden gebleven, maar ook versterkt." De liefde die in het interieur gestoken is, proef je ook in de gerechten.

Beyhan legt uit: "We zijn een hecht team en we zijn trots op onze gerechten. Onze steaks en vis zijn van uitstekende kwaliteit en of het restaurant nu vol zit of niet, wij bereiden altijd alles vers. We hebben bovendien een mooi wijnarrangement en speciaalbieren van de tap. Iets wat heel erg gewaardeerd wordt door onze gasten. De eerste drie weken zijn ook heel goed verlopen. Natuurlijk hebben we nog verbeterpunten, maar we zitten duidelijk op de goede weg. We hebben het volste vertrouwen in de toekomst."

Restaurant Sabor heeft arrangementen voor nieuwjaarsborrels en kerstdiners en heeft ruimte voor grotere groepen. Speciaal voor de Kerstdagen is een smaakvol menu samengesteld. Reserveren kan telefonisch maar ook via de website: www.sabor-tiel.nl.